سوريا - لبنان - فلسطين

الأونروا: سكان غزة فقدوا كل مقومات الحياة


صرّحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإن سكان قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة، مطالبة بفتح المعابر وإدخال ما يكفي من المساعدات الغذائية إلى القطاع.

وذكرت الوكالة أن الناس في غزة بحاجة إلى كل شيء وهم يعيشون أوقاتا يائسة للغاية والرد الوحيد على ذلك هو تقديم المزيد من المساعدات.

كما نشرت الأونروا تغريدة على موقع إكس قالت فيها: القمامة تتراكم في كل مكان، والناس يعيشون تحت أغطية بلاستيكية حيث ترتفع درجات الحرارة.

وأضافت أن عائلات في غزة تعيش بجوار جبال القمامة والصرف الصحي، ومع توفر عدد قليل جدا من الحمامات وحرارة الصيف التي لا تطاق، فإن الظروف الصحية يائسة.

ووصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، في وقت سابق، الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ نحو 9 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة "مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع".

بالمقابل، يواصل جيش الإحتلال قصفه المكثف والشامل للقطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وملحقا دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع. 

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