سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يوجه رسالة لدول عربية دعت رعاياها للمغادرة


ابدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، امتعاضاً من طلبات دول عربية لرعاياها بمغادرة البلاد؛ تزامنا مع تهديدات إسرائيلية باجتياح اجزاء من لبنان.

وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، "كان يجب يستعاض عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبّر عن الوقوف إلى جانبه بوجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي، والسعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه".

وفي الآونة الأخيرة أعلنت العديد من الدول العربية والإقليمية والأوروبية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المستمرة منذ أشهر.

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