نزوح الفلسطينيين من منطقة الشاكوش في مواصي رفح بعد قصف صهيوني عنيف استهدفهم

نزح فجر يوم الجمعة عدد من الفلسطينيين من منطقة الشاكوش في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدفهم، حيث استهدف جيش الاحتلال مساء الخميس خيام النازحين في منطقة الشاكوش بالمنطقة الآمنة في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

كما تقدمت الآليات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش وهناك إبلاغات عن فقدان الاتصال بعدد كبير من العائلات النازحة في المنطقة.

بالمقابل تواصل المقاومة الفلسطينية بغزة لليوم 265 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دك القوات الإسرائيلية واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في القطاع.