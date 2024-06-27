"كتائب القسام" تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" وقتل من فيها شرقي مدينة غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر"، مؤكدة تفحمها بالكامل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 ما أدى إلى تفحمها وقتل من فيها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" تفجير عبوة أرضية بآلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت في بيان: "أكد مجاهدونا تفجيرهم عبوة أرضية من نوع زلزال بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

هذا وأكد "أبو حمزة"، الناطق باسم "سرايا القدس" أن مقاتلي "كتيبة جنين" تمكنوا من تفجير آليتين عسكريتين في منطقة سهل مرج عامر شمالي مدينة جنين وأوقعوا طاقمها بالكامل بين قتيل وجريح.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة ستة عشر جنديا، بينهم حالة خطرة، في كمين بمدينة جنين في الضفة الغربية.