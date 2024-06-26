أردوغان: إسرائيل دمرت غزة وتضع أنظارها حاليا على لبنان لتوسيع رقعة الحرب بالمنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل، التي دمرت غزة، تضع أنظارها حاليا على لبنان لتوسيع رقعة الحرب بالمنطقة ونلاحظ تلقيها دعم الغرب من خلف الستار".

وأكد أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة اليوم الأربعاء أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل مطالبا الدول بأن تتضامن مع بيروت وهي تواجه مخاطر الحرب .

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إراقة الدماء وقتل الأطفال والنساء في غزة، مشيراً إلى أن أطفال القطاع يتضوّرون جوعاً أمام أعين العالم دون أن تحرك القوى الغربية ساكناً.

وشدد اردوغان على أن "خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسعة رقعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".

وقال إن "العالم الإسلامي يتحرك وكأنه ميت تماما ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع".

وذكر أن "الأطراف الغربية وإن تحدثت أمام الكاميرات بشكل مختلف إلا أنهم يشجعون إسرائيل ويدعمونها في كل ما تفعله".

واشار أردوغان إلى أن زعماء الدول الغربية التي تدعم إسرائيل من خلف الكواليس، بينما يتحدثون عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة .. وهم أسرى ومختلون عقليّاً مثل نتنياهو.

وشدد أردوعان على أن تركيا ستواصل المحافظة على فلسطين كما فعلت على مدى التاريخ، وأشاد بمواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية .

واكد الرئيس التركي انه اذا لم ينته الاحتلال في فلسطين فلن يكون هناك استقرار في كل العالم" مشيرا إلى أن "إسرائيل تواصل اختراق القوانين الدولية وتواصل ارتكاب المجازر دون رادع "