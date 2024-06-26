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سوريا - لبنان - فلسطين
يحيى سريع.. استهداف سفينة إسرائيلية بصاروخ باليستي جديد في البحر العربي
وكالة انباء براثا
94
2024-06-26
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