سوريا - لبنان - فلسطين

أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة


تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق أطفالا يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف حي التفاح شرقي مدينة غزة واستهدف مباني مأهولة بالسكان ومدرسة تؤي نازحين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينين.

ودفنت جثامين عائلة كاملة في قبر واحد استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي التفاح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37626  فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء في الحصيلة الأخيرة لوزارة الصحة في غزة.

 

 

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أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة
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