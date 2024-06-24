قصف صهيوني عنيف وإطلاق للنار على رفح وجنوب مدينة غزة

أفادت تقارير المراسلين بتعرض مناطق عدة في قطاع غزة لقصف مدفعي صهيوني عنيف وإطلاق كثيف للنار طال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع وشرق مدينة غزة.

وأشارت إلى قصف مدفعي عنيف ومتواصل وإطلاق مكثف للنار على الحي السعودي غربي رفح وإطلاق النار وقذائف المدفعية باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن التدمير في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بات ممنهجا بشكل جنوني.

وأشار إلى أن المحافظات الوسطى في القطاع ما تزال تتعرض لقصف يستهدف مقرات "الأونروا"، مبينا أن "الجيش الإسرائيلي فقد صوابه بعد أن عجز عن تحقيق أي إنجازات على الأرض.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه إلى عدة أمور منها، أن الإدارة الأمريكية لا تزال مصرة على دعم جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل. ومازال جيش الاحتلال يمارس سياسة التجويع الممنهج ومنع المدنيين من العلاج، كذلك المجاعة والأمراض تتزايد بين سكان القطاع وخاصة بين الأطفال، وأن السكان يأكلون معلبات منتهية الصلاحية ما يتسبب في تسمم أعداد كبيرة منهم. أيضاً يجري استهداف طواقم البلديات بشكل مباشر عند محاولتهم إعادة تشغيل آبار المياه. وان الاحتلال يستهدف بشكل مباشر طواقم الدفاع المدني ويتعمد إخراجها من الخدمة.

وكذلك أفادت التقارير يوم أمس الأحد، بتحرك كبير لآليات الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع اشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. حيث قام جيش الإحتلال من جديد بنسف مربع سكني غربي مدينة رفح.