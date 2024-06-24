جيش الإحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

قامت قوات جيش الإحتلال بشن حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربي، إذ أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وذكرت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت في البداية منطقة الفارعة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، وتمركزت على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم لأكثر من ساعة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا العسكري إلى المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأحدثت جرافات الجيش الإسرائيلي دمارا كبيرا في البنية التحتية خلال اقتحام المخيم، حيث اقتحمت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي مسجدا في المخيم الفارعة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بـ"إصابة شاب برصاص الاحتلال بالفخذ خلال اقتحام وسط مدينة نابلس" شمال الضفة الغربية.

وأفادت مراسلة القناة الروسية بأن حملات اعتقال واسعة أجراها الجيش الاسرائيلي في مدينة رام الله ومحيطها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في بلدة سلواد شرق رام لله، كذلك في كفر نعمة غربي المدينة، حيث تم تحويل أحد المتنزهات لمركز تحقيق ميداني وفق شهود عيان، وأشاروا إلى أن حملة الاعتقالات غير مسبوقة في البلدة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، طفلا (12 عاما) من بيت أمر شمال مدينة الخليل، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه، وداهمت منازل أسرى محررين بالبلدة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، شابا من بلدة بلعا شرق طولكرم، بعد مداهمة منزله. وايضا داهمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في الحي الشرقي للبلدة واعتلت أسطحها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في المنطقة.