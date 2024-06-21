سوريا - لبنان - فلسطين

أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين


أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان على موقعها الإلكتروني اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين.

وكتبت الخارجية الأرمنية في بيانها: "الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وأضافت: "ترفض جمهورية أرمينيا رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".

وتابعت: "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهي مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإحلال الصلح الدائم بين الشعبين اليهودي والفلسطيني".

وأضافت: "لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين. نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

واختتمت: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

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