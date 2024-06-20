سوريا - لبنان - فلسطين

تقرير أمريكي: واشنطن قلقة من إمكانية تغلب "حزب الله" على القبة الحديدية الإسرائيلية في حرب شاملة


أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من إمكانية التغلب على القبة الحديدية الإسرائيلية في الحرب مع "حزب الله".

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، يمكن للحزب أن "يطغى" على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية الذي يتم التباهي به كثيرا.

وتمت الإشارة إلى أن المخاوف التي أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل نقلتها إليهم أيضا، من أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات بدون طيار، "تتزايد مع إشارة إسرائيل بشكل متزايد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد للغزو البري والتوغل الجوي في لبنان".

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد الحركة، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لـ"سي إن إن" أمس الأربعاء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "نقدر أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تُثقَب".

 

وبين مسؤول إسرائيلي أن احتمالية حدوث ذلك ستكون أكبر إذا نفذ "حزب الله" هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للمنظومة في التصدي له.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرض "حزب الله" مقطع فيديو يظهر طائرة بدون طيار تصيب وتلحق أضرارا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى الموثقة التي يتم فيها ضرب النظام بنجاح.

كما أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في شمال إسرائيل، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات "حزب الله" حتى الآن، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان لـ"سي إن إن".

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن "مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة".

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