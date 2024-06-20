سوريا - لبنان - فلسطين

قوات الإحتلال تعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك


أقدمت قوات الإحتلال الصهيوني على إعتقال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس بعد دهم منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال دهم واقتحام منزل الدويك البالغ من العمر 75 عاما، حيث بثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الاحتلال للدويك.

وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت عن الدويك قبل أقل من أسبوع بعد اعتقال إداري دام 8 شهر.

بالمقابل، دانت حماس في بيان إعادة اعتقال الدويك بطريقة وحشية وانتقامية، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، مؤكدة أن محاولات الاحتلال كسر إرادة الدويك وإرادة معتقلينا الأبطال، لن تجدي نفعاً، وستبوء بالفشل.

وحثّت الحركة، المجالس التشريعية في دول العالم، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عنه، ووقف هذه الممارسات العدوانية والانتقامية بحقه وبحق كل الأسرى الأبطال، محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته وسلامته.

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