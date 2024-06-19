اعتراف إسرائيلي: الأنفاق في رفح متاهة كبيرة

قال قائد لواء ناحال في "الجيش الإسرائيلي"، الأربعاء، إن هناك أنفاقا في كل البيوت تقريبا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة،واصفاً إياها بـ"المتاهة الكبيرة".

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية فقد قال يائير زوكرمان إن "جنوده عثروا خلال الأيام القليلة الماضية فقط على 17 نفقا في رفح، وإن تلك الأنفاق تربط بين منازل الأحياء وتشكل متاهة كبيرة، وبيوت المدينة مرتبطة ببعضها بعضا عن طريق فتحات في الجدران".

وأوضح أن "حركة حماس تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها".

وأضاف أن "من بين التحديات التي تواجه قواته تفخيخ المنازل والغرف في المدينة قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها، وتفجيرها عن بُعد"، وذلك في تعليق على مقتل 4 جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي في تفجير منزل اعتقدوا أنه خال من المتفجرات، وفق الصحيفة.