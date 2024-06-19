سوريا - لبنان - فلسطين

السيد نصر الله يوجه تحذيراً للحكومة القبرصية


وجه أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

وقال نصر الله في كلمة خلال الاحتفال التأبيني لأحد كوادر الحزب: "لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية".

وأضاف أمين عام حزب الله: "تعتبر إسرائيل أنه في حال استهداف مطاراتها ستستخدم المطارات والمرافق القبرصية".

وتابع قائلا: "لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

وأفاد في كلمته بأن إسرائيل تعرف أن ما ينتظرها في البحر الأبيض المتوسط أيضا كبير جدا، مستطردا بالقول: "عليه أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا وإذا فرضت الحرب فالمقاومة ستقاتل بلا ضوابط وقواعد وأسقف".

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