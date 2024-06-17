المجرم الارهابي نتنياهو يعلن حل حكومة إدارة الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، أنه سيتم حل حكومة إدارة الحرب، بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن "القرار جاء خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى حكومة الحرب".

وأضافت أن " نتنياهو سيواصل عقد اجتماعات محدودة للتشاور، والتي عقدت بالفعل بحضور الوزراء يوآف غالانت ورون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي".