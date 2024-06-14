سوريا - لبنان - فلسطين

حماس: إسرائيل قتلت اثنين من الاسرى لدينا بقصف على مدينة رفح


أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من المحتجزين لديها بقصف للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "حكومتكم لا تريد أن تستعيد الأسرى إلا في توابيت".

وكانت حماس قالت في وقت سابق، إثر العملية الإسرائيلية لتحرير الأسرى في مخيم النصيرات، إن إسرائيل قتلت 3 من الأسرى لديها، رغم نجاحها في تحرير 4 أسرى.

وقالت كتائب القسام في مقطع مصور نشر عبر قناتها على تطبيق تلغرام، الأحد الماضي، إن 3 محتجزين قتلوا، بينهم مواطن أميركي، في العملية العسكرية الإسرائيلية التي تم خلالها إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وذكرت كتائب القسام:"نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم ثلاثة أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأميركية".

وفي أعقاب العملية الإسرائيلية لتحرير الأسرى الأربعة، التي نجم عنها مقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على 400، قالت الأمم المتحدة إن مقتل عدد كبير من المدنيين خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربع محتجزين، وكذلك احتجاز حماس لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.

وفي أعقاب العملية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "لا تستسلم للإرهاب، وإنها تعمل "بإبداع وشجاعة" لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة".

وأضاف نتنياهو: "نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات".

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