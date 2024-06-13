حزب الله" يستهدف آلية عسكرية ومواقع إسرائيلية مهمة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس عن استهداف آلية عسكرية من نوع "همر" عند وصولها إلى مثلث قدس (يفتاح يوشع)، ومواقع إسرائيلية أخرى عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح".‏

وأوضح في بيان ثان: "بعد رصد وترقب لقوات ‏العدو الصهيوني وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏

وأضاف "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 5:50 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما أكد في بيان آخر: "في إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو القوة الجوية في المقاومة الإسلامية وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الاستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجوما جويا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة".‏

وتوعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، في وقت سابق، بتصعيد العمليات ضد إسرائيل