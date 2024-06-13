صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37232 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37232 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 105 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37232 شهيدا و 85037 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 251 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص