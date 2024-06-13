سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس التركي يؤكد ان انقرة ستتابع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة


 أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستتابع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

وشدد اردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد على ضرورة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة خلف القرار الأخير، والضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم .

واشار أردوغان الى أن تركيا وإسبانيا ستواصلان العمل معًا لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

وعبر الرئيس التركي عن تمنياته في أن تتخلى إسرائيل عن هذه الهجمات وتصل إلى أرضية تحقق السلام الدائم في المنطقة.

كما عبر أردوغان عن أسفه لارتباط مصير العالم بالدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مبينًا أن إحدى هذه الدول تقف دائمًا إلى جانب إسرائيل وخاصة في الأحداث الأخيرة بغزة.

واشار اردوغان الى أنه بحث مع سانشيز خطر معاداة الإسلام والأجانب المتصاعد في أوروبا، معبرا عن قلقه مما نجم عن انتخابات البرلمان الأوروبي وصعود اليمين فيها .

واوضح أردوغان أن تركيا وإسبانيا على وشك تحقيق هدفهما البالغ 20 مليار دولار في حجم التجارة الثنائية مشيرا الى أن الهدف التالي هو الوصول إلى 25 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة.

وقال: "نعتبر استثمارات أكثر من 740 شركة إسبانية في تركيا علامة على الثقة التي يتم الشعور بها تجاه تركيا"مؤكدا ان حكومته تريد رؤية المزيد من المستثمرين الإسبان في تركيا.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه إسبانيا فيما يتعلق بأمن تركيا والأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من خلال أنظمة الدفاع الجوي التي تنشرها في الأراضي التركية منذ عام 2015.

وقال إن إسبانيا هي إحدى الدول الصديقة الأكثر إدراكا لمساهمات تركيا في الاتحاد الأوروبي، وإنها قدمت أقوى دعم لعملية انضمام تركيا للتكتل منذ البداية.

وشدد اردوغان على أن القرار الذي اتخذته إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين مهم للغاية، معبرا عن أمله في أن يشكل هذا الموقف قدوة للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين مقدما شكره للشعب الإسباني على دعمه لغزة.

وأكد أن سانشيز قدم مساهمات كبيرة في تحريك الضمير العالمي ضد الظلم الذي يحدث في غزة 

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