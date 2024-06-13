سوريا - لبنان - فلسطين

إسبانيا تدعو الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين


دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، جميع الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسبانيا: "ندعو جميع الدول الأوروبية إلى الاعتراف ب‍فلسطين، لأنه في رأينا لا يوجد حل آخر للصراع".

وأشار إلى أن "مدريد تبذل قصارى جهدها لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة".

بدوره، وصف أردوغان قرار إسبانيا بالاعتراف ب‍فلسطين بأنه "مهم، ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو مدريد، وأشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل معا لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بشكل كبير منذ بدء التصعيد في غزة. وفي 27 ايار، وردا على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين وسلسلة من التصريحات المناهضة ل‍إسرائيل الصادرة عن مسؤولين في مدريد، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة دبلوماسية أمرت فيها القنصلية الإسبانية في القدس بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية اعتبارا من 1 حزيران.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ذلك إجراء "عقابيا".

وقد رفضت إسبانيا كل "تقييد" تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس.

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إسبانيا تدعو الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين
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