سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يتوعد بتصعيد عملياته ضد إسرائيل بعد إستشهاد أحد كبار قادته


توعد رئيس المجلس التنفيذي لـحزب الله هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلا في جنوب لبنان.

وذكر صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي أننا سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا.

وأضاف، العدو ما زال على حماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أنه كلما استشهد منا قائد ازدادت المقاومة قوة وعزما في الميدان.

وذكر صفي الدين، أنه إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل، سيرى هذا العدو من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان.

وكان حزب الله أعلن اليوم الأربعاء تنفيذ 11 عملية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومصانع للصناعات العسكرية المتخصصة، ومقر قيادة الفيلق ‏الشمالي والمقر الاحتياطي ‏له ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

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حزب الله يتوعد بتصعيد عملياته ضد إسرائيل بعد إستشهاد أحد كبار قادته
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