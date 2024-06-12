صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37،202 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ ذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ250 على غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و 100 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت، لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37،202 شهيد و 84،932 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.