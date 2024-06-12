الخارجية القطرية: الوسطاء استلموا رد حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح الهدنة الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الثلاثاء، أن الدوحة والقاهرة تسلمتا ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن قطر ومصر يؤكدان أن جهود وساطتهما مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة.

وأكدت أن الوسطاء سيقومون بدراسة رد "حماس" والفصائل الفلسطينية والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوة القادمة.

وقد سلم الرد، كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وفي تصريح صحافي مشترك صدر عنهما، قالت الحركتان، إن "وفدا مشتركا من حماس والجهاد، سلم رد فصائل المقاومة، مساء اليوم، للإخوة القطريين"، موضحتين أن ذلك جاء، "أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضا تم إرسال الرد للأخوة المصريين".

وأشارتا إلى أن "الوفد الفلسطيني، أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي، للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

وأفادت تقارير بأن الرد الذي تم تسليمه من بل "حماس" و"الجهاد"، قد "اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي، بما يشمل وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".