سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعلن استشهاد "القائد أبو طالب" بغارة في عمق الجنوب وإسرائيل تستنفر خوفا من رد المقاومة


نعى "حزب الله" اللبناني ليل الثلاثاء الأربعاء، قائدا في صفوفه، ارتقى "على طريق القدس"، عقب غارات إسرائيلية على منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني.

وقال "حزب الله" في بيام له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

 

ونشر الإعلام الحربي صورة تجمع "القائد طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، و"القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل في يناير الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن استعدادا كبيرا في الشمال لرد فعل محتمل خلال الساعات المقبلة من قبل حزب الله.

ومساء يوم الثلاثاء، أفادت مراسلتنا بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بثلاث غارات، منزلا مأهولا في بلدة جويّا بقضاء صور في عمق جنوب لبنان، .

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذه الغارات، بينهم "القيادي" في "حزب الله" طالب سامي عبد الله

وكان "حزب الله" قد أعلن ذات اليوم، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد إسرائيل، تخللها إطلاق عشرات الصواريخ وتصدي لطائرة حربية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

 

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حزب الله يعلن استشهاد "القائد أبو طالب" بغارة في عمق الجنوب وإسرائيل تستنفر خوفا من رد المقاومة
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