رشقة صاروخية من جنوب لبنان تشعل حرائق شمال اسرائيل

أطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى اشتعال حرائق في عدة نقاط في جنوب الجولان والجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية :" ان صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى وصولا إلى شرق صفد".

وقال موقع Ynet إن "حزب الله" أطلق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى شمال إسرائيل"، مبينا أن فرق الإطفاء تتعامل مع عدة نقاط اشتعلت فيها الحرائق بسبب سقوط صواريخ في جنوب الجولان والجليل الأعلى