أفاد مصدر صحفي في لبنان اليوم الاثنين، بأنه تم إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة مشاهد توثق لحظة إسقاط الطائرة المسيّرة الإسرائيلية في أجواء مرتفعات الريحان في إقليم التفاح.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "حزب الله" اللبناني أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود.