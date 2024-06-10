مسؤول في "حماس": تعليقات بلينكن عن وقف إطلاق النار منحازة لإسرائيل

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار منحازة لإسرائيل وموقفه يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أبو زهري قوله: "خطاب بلينكن خلال زيارته للقاهرة هو مثال للانحياز لإسرائيل وتوفير الغطاء الأمريكي للمحرقة التي يمارسها الاحتلال في غزة.. هذه المواقف هي المعيق الحقيقي أمام التوصل لأي اتفاق".

وكان قد طالب وزير الخارجية الأمريكي قبيل مغادرته القاهرة أمس الأحد متجها إلى إسرائيل، الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بـ"الضغط على حماس" لقبول مقترح هدنة في غزة.

وقال بلينكن في تصريحات صحافية موجهة إلى "الحكومات في أنحاء المنطقة.. إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، فاضغطوا على حماس لتقول نعم"، في إشارة إلى مقترح الهدنة المقدم من الرئيس جو بايدن.

كما أضاف وزير الخارجية بأن "الغالبية الساحقة من الناس، سواء في إسرائيل أو الضفة الغربية أو غزة (..) ترغب في مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام".

وكانت قد أعلنت الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بجولة في الشرق الأوسط من 10 إلى 12 يونيو الجاري، سيزور خلالها مصر وإسرائيل والأردن وقطر.