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سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف مبنيين يتمركز بهما جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة ويحقق إصابات مباشرة


صرّح حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين عن استهدافه مبنيين يتمركز بهما جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، حيث ذكر الحزب في بيانه، ردا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدتي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين ‌‎10-06-2024 مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.‏

وكان حزب الله قد نشر ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، والتي تضمنت استهداف (موقع الرمثا) في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و(مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل)، و(أماكن استقرار وتموضع ال‏ضباط والجنود في مقر قيادة كتيبة المدفعية ‌‏في أودم)، واستهداف (التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة)، و(موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة)، وتصدي وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وإجبارها على الفرار.

وكانت  الحدود اللبنانية الجنوبية قد شهدت مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، فيما حث القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان أرولدو لاثارو، جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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