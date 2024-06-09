عاجل : بيني غانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية
سوريا - لبنان - فلسطين

"الصاروخ انقض على الهدف وأصابه مباشرة".."حزب الله" يبث لقطات من استهداف مبنى للجيش الإسرائيلي


عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها أمس السبت، استهدف فيها مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي بمستوطنة "كفاريوفال" شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال شمال فلسطين المحتلة".

وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 8 يونيو 2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفاريوفال بالأسلحة ‏الصاروخية".

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ نحو الهدف، وعبر كاميرا مثبتة عليه، أبانت اللقطات تحليق الصاروخ و"انقضاضه على الهدف"، وإصابته المبنى بشكل مباشر.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"الصاروخ انقض على الهدف وأصابه مباشرة".."حزب الله" يبث لقطات من استهداف مبنى للجيش الإسرائيلي
زعيم المعارضة الاسرائيلية : قرار غانتس بالخروج من حكومة فاشلة مهم وصحيح...لقد حان الوقت لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة
هيئة عائلات الأسرى: انسحاب غانتس لا يغير الواقع وعلى نتنياهو مسؤولية إقرار الصفقة وإعادة المختطفين
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت يستقيل تزامنا مع استقالة غانتس
المجرم نتنياهو يرد على استقالة المجرم بيني غانتس: إسرائيل تخوض حربا وجودية وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب
بيني غانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية
كتائب القسام تنشر صور 3 أسرى قتلهم الاحتلال في النصيرات أمس
الجهاد الاسلامي تقصف "مستوطنات إسرائيلية" برشقات صاروخية
لإنقاذ 4 أسرى من حماس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويصيب 610 فلسطيني
أبو عبيدة: ما جرى بالنصيرات جريمة "مركبة" وسيكون لها أثر سلبي على أسرى الاحتلال
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك