المجرم نتنياهو يرد على استقالة المجرم بيني غانتس: إسرائيل تخوض حربا وجودية وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ردا على استقالة الوزير المجرم بيني غانتس من مجلس الحرب، بأن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.

وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "قبل ساعات قليلة، نعت دولة إسرائيل بأكملها وأحيت بطل إسرائيل الراحل أرنون زامورا. إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات يا بيني غانتس، هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الحملة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى".

وأضاف: "يا مواطني إسرائيل، سنستمر حتى النصر، وتحقيق جميع أهداف الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن، والقضاء على حماس".

وأكد نتنياهو أن بابه "سيظل مفتوحا أمام أي حزب إسرائيلي مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان أمن مواطنينا".