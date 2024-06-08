الجهاد الاسلامي تقصف "مستوطنات إسرائيلية" برشقات صاروخية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية، مساء اليوم السبت.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وكفار غزة ومفاليم ونير عام، كما سُمع دوي انفجارات في المنطقة.

كذلك انطلقت صفارات الإنذار في منطقة تاكوما في الظرف، وقد تم استهدافها بصاروخين أطلقا من مخيم جباليا للاجئين.

واعترضت القبة الحديدية أحد الصواريخ وانفجر الآخر في منطقة مكشوفة بالقرب من كيبوتس كفار عزة.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها أعادت قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق نشرت "سرايا القدس" مشاهد من تجهيز وقصف مقر قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في موقع "رعيم" العسكري برشقة صاروخية.