لإنقاذ 4 أسرى من حماس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويصيب 610 فلسطيني

أفادت وسائل اعلام فلسطينية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، باستشهاد أكثر من 210 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المكثف، برا وبحرا وجوا، على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، تحديدا مخيم النصيرات، الذي شهد عدوانا غير مسبوق، منذ أكثر من ساعتين.

ونقلا عن مصادر طبية، استشهد 210 مواطن على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، ومحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومخيم المغازي، والزوايدة، ومخيم البريج.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء في مخيم النصيرات اليوم إلى 210 والإصابات إلى أكثر من 400.

ويواجه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وهو الوحيد في المحافظة الوسطى، صعوبة بالغة في التعامل مع الأعداء المتزايدة من الشهداء والجرحى، التي تأتي تباعا، نتيجة القصف المتواصل والعشوائي، كما يواجه نقصا حادا في الأدوية، والمستهلكات الطبية، والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

وقال وزارة الصحة في غزة أن مستشفى شهداء الأقصى مكتظ بعشرات الشهداء والجرحى وسط عجز عن تقديم الرعاية الصحية بشكل كاف.

وأكدت الوزارة وصول 155 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء مجازر الاحتلال بحق المدنيين في المحافظة الوسطى.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التحرك العاجل لوقف الحرب الوحشية على القطاع.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، إن طائرات العدو شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيف على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

وشن طيران الاحتلال غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وطالب بضرورة اخلائه فورا.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار في مخيمي المغازي والنصيرات والبريج.

وفي مخيم البريج، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا في المخيم.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ بحر غزة في محيط الميناء، غرب مدينة غزة.

ومنذ نحو ساعة، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

وبنفس السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إنقاذ رهائن إسرائيليين صباح اليوم السبت، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما).

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية شاركت في العملية المعقدة، وتم إنقاذ المختطفين من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين خلال العملية في مخيم النصيرات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الحالة الطبية للمختطفين المحررين طبيعية وتم نقلهم لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية في مركز "شيفا" تل هشومير الطبي.