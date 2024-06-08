أبو عبيدة: ما جرى بالنصيرات جريمة "مركبة" وسيكون لها أثر سلبي على أسرى الاحتلال

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أبو عبيدة إن " ما نفذه العدو في منطقة النصيرات هي جريمة حرب مركبة، وأول من تضرر بها هم أسراه".

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته في تليغرام، اليوم السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، : "العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".

وتابع بالقول: "العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أصدرت بياناً شديد اللهجة اليوم السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، أدانت فيه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى تدمير أحياء سكنية كاملة.

في بيانها، وصفت حماس العملية بأنها "جريمة وحشية" تكشف عن "طبيعة الكيان الفاشي المجرم" وأكدت أن الاحتلال استخدم كافة الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية خلال عدوانه المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، والذي شمل مجازر وحصاراً وتجويعاً.

وأضاف البيان أن إعلان جيش الاحتلال عن تحرير عدد من أسراه في غزة لا يغير من "فشله الاستراتيجي" في القطاع.

وأشادت حماس بمقاومتها الباسلة، مؤكدة أنها لا تزال تحتفظ بعدد أكبر من الأسرى وهي قادرة على تنفيذ عمليات أسر جديدة كما حدث في مخيم جباليا مؤخراً.