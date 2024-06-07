"من بين أشجار الزيتون".. مقاتلو "القسام" يلتحمون مع قوات الجيش الإسرائيلي شرق دير البلح

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من التحام مقاتليها مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأظهرت اللقطات خروج مقاتلي "القسام" من بين أشجار الزيتون واستهدافهم لدبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى استهدافهم مبنى كان يتحصن بداخله جنود.

وقالت "القسام" في بيان لها اليوم الحمعة أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف منزل تحصنت بداخله قوة صهيونية بقذيفة "TBG" وأوقعوها بين قتيل وجريح، كما تم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم شرق مدينة دير البلح وسط القطاع".

وأضافت كتائب "القسام" في بيان آخر: "استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركفا 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق عوض الله في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع".

وأمس الخميس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مقتل أحد جنوده في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين، وأن الجيش منع وقوع عملية كبيرة على الحدود مع قطاع غزة.

هذا وأفاد مراسل RT بأن أكثر من 200 فلسطيني استشهدوا خلال الأيام الـ5 الماضية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بفعل القصف المكثف ومحاولات التوغل الإسرائيلي.

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.