إسماعيل هنية يحدد شرطا جوهريا لتعامل حماس مع أي اتفاق مع إسرائيل

صرّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن حماس والفصائل الفلسطينية ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وذكر هنية في بيانه، الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى.

وأضاف، حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وتتهم الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم الرغبة في إنهاء الحرب.

بالمقابل، أعلنت إسرائيل مجددا اليوم الأربعاء، إلى رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف المحادثات مع حركة حماس بعد أن قالت قطر، التي تشارك في الوساطة، إنها قدمت لحركة حماس مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن أي مفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهجوم على غزة لن يتوقف من أجل ذلك.