الجيش اللبناني يلقي القبض على خمسة أشخاص في عملية إطلاق النار على السفارة الأمريكية ببيروت

صرّحت قيادة الجيش اللبناني يوم الأربعاء عن تنفيذ عمليات مداهمة لعدد من المنازل في البقاع الغربي وتوقيف خمسة أشخاص ضمن إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت.

وذكرت في بيان لها، ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، داهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددا من المنازل في بلدتي الصويري ومجدل عنجر بالبقاع الغربي وأوقفت السوري (ع. ج.) والمواطن (أ. ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق. ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته.

وأكدت القيادة في البيان أن الجيش يواصل عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وتعرضت السفارة في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من قبل 3 مسلحين استعملوا أسلحة خفيفة خلال هجومهم.

وأعلن الجيش اللبناني أنه قبض على أحد المسلحين مصابا وهو من الجنسية السورية، فيما قتل آخر، وإن أحد حراس السفارة أصيب خلال إطلاق النار.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية استعمل منفذو الهجوم أسلحة خفيفة خلال العملية، حيث تم نشرها صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسلح القتيل، تبرز الكتابات الموجودة على تجهيزاته العسكرية والتي قد تشير إلى أنه من ضمن تنظيم داعش.