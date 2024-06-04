سوريا - لبنان - فلسطين

المقاومة اللبنانية تستهدف موقعا عسكريا صهيونيا


استهدف حزب الله اللبناني، الثلاثاء، موقع بركة ريشا التابع للجيش الصهيوني عند الحدود مع جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان، مشيرا إلى سقوط هدف جوي مشبوه قدم من لبنان في منطقة جبل الشيخ.

وفي المقابل رد حزب الله اللبناني بقصف مواقع تمركز الاحتلال وآلياته بأسلحة مختلفة.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس

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