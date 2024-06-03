"كتائب القسام" تستهدف قوة إسرائيلية وتقنص جنديا وسط مخيم جباليا

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو مساء يوم الاثنين وثق التحام عناصرها مع جنود وآليات إسرائيلية خلال توغلها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للتحصينات وقنص جندي إسرائيلي في محور التقدم وسط مخيم جباليا.

وفي وقت سابق قالت "كتائب القسام" إنها فجرت حقل ألغام في قوة إسرائيلية متمركزة داخل موقع "كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة" في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن العملية تمت في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأعلنت "القسام" أنها قصفت بقذائف الهاون حشدا لقوات إسرائيلية خلف الكلية الجامعية في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما عرض الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من عملية قصف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" وقذائف الهاون.

وأظهر مقطع الفيديو عناصر كتائب القسام "تجهز الصواريخ وتقصف برشقات صاروخية مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، والقوات المتموضعة في محور نتساريم".