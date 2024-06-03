4 مجازر جديدة في غزة ترفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 36479 شهيدا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي إلى 36 ألفا و 479 شهيدا، و82 ألفا و777 مصابا.

وأفادت السلطات الصحية في غزة، في بيان اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين بجروح ".

وأضاف البيان، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم ".

ويتواصل العدوان الصهيوني غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الحادي والأربعين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود ".