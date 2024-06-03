سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد 21 فلسطينيا بغارات صهيونية وسط وجنوب قطاع غزة


صرّحت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بإستشهاد 21 فلسطينيا في غارات نفذتها قوات الإحتلال على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة منذ الفجر، حيث تجدد القصف الصهيوني على مناطق مختلفة في غزة حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة المغراقة وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس، كما أغارت مقاتلات إسرائيلية على حي تل الهوا غرب غزة.

كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مقتل الصياد خالد إسماعيل زايد وإصابة شقيقه على شاطئ بحر دير البلح بعد إطلاق زوارق إسرائيلية النار عليهما.

 أيضاً تم نقل أربعة شهداء إلى المستشفى المعمداني جراء استهداف منزلهم في مدينة غزة.

في ذات السياق، أعلن الدفاع المدني في غزة عن انتشال 70 جثمانا في جباليا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجثث لا يزال تحت الأنقاض.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو قصفت خلال اليوم الماضي، أكثر من 50 هدفا في قطاع غزة، بما في ذلك بنية تحتية ومنشآت تخزين الأسلحة ومنشآت عسكرية، حيث ذكر في بيان، إن قواته تواصل عملياتها في منطقة رفح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إستشهاد 21 فلسطينيا بغارات صهيونية وسط وجنوب قطاع غزة
العدو الإسرائيلي يشن عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب
مقترح إسرائيلي لإستبدال حكومة حماس في قطاع غزة
البرلمان العربي يصدر بيانا بشأن تصنيف إسرائيل وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"
"العملية رقم 2000".. "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900"
كتائب القسام تبث مشاهد لما سمح بنشره من عملية أسر جنودا إسرائيليين في جباليا
‏بيان قطري مصري أمريكي مشترك: اقتراح بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم
حماس ترد على خطة بايدن لوقف الحرب في غزة وتذكر أسباب دعوته المفاجئة لخطوة غير مسبوقة
قصف مكثف يستهدف رفح
انطلاق تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب" لمطالبة الاحتلال بوقف الحرب والموافقة على إبرام صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة.
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك