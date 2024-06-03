إستشهاد 21 فلسطينيا بغارات صهيونية وسط وجنوب قطاع غزة

صرّحت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بإستشهاد 21 فلسطينيا في غارات نفذتها قوات الإحتلال على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة منذ الفجر، حيث تجدد القصف الصهيوني على مناطق مختلفة في غزة حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة المغراقة وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس، كما أغارت مقاتلات إسرائيلية على حي تل الهوا غرب غزة.

كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مقتل الصياد خالد إسماعيل زايد وإصابة شقيقه على شاطئ بحر دير البلح بعد إطلاق زوارق إسرائيلية النار عليهما.

أيضاً تم نقل أربعة شهداء إلى المستشفى المعمداني جراء استهداف منزلهم في مدينة غزة.

في ذات السياق، أعلن الدفاع المدني في غزة عن انتشال 70 جثمانا في جباليا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجثث لا يزال تحت الأنقاض.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو قصفت خلال اليوم الماضي، أكثر من 50 هدفا في قطاع غزة، بما في ذلك بنية تحتية ومنشآت تخزين الأسلحة ومنشآت عسكرية، حيث ذكر في بيان، إن قواته تواصل عملياتها في منطقة رفح.