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سوريا - لبنان - فلسطين
كتائب القسام تبث مشاهد لما سمح بنشره من عملية أسر جنودا إسرائيليين في جباليا
وكالة انباء براثا
89
2024-06-01
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