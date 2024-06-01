قصف مكثف يستهدف رفح

استهدف قصف "اسرائيلي" مكثف، اليوم السبت" مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب "الجزيرة نت"، بأن "المدفعية الإسرائيلية تقصف وسط وغربي مدينة رفح بشكل مكثف".

وسبق أن كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أن 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت الأمم المتحدة، عن انخفاض دخول المساعدات الى غزة بنسبة 67%.

وعلق الجيش الأميركي تسليم المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بعد أن تعرض الميناء العائم المؤقت قبالة ساحل غزة لأضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.