السيد حسن نصر الله: العالم يقف عاجزا في غزة بسبب الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل

قال أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في كلمة خلال احتفال تأبيني للشيخ علي كوراني، إن العالم يقف عاجزا في غزة بسبب الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.

وأضاف السيد نصرالله: "أمام الهيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي، يستمر نتنياهو بحرب الابادة في غزة ولكن هذه الدماء توقظ العالم ومن أهم النتائج هو اليقظة العالمية كالذي يحصل في جامعات الولايات المتحدة".

وصرح: "نحن أمام مستقبل واضح وأقوى وأوسع من أي وقت مضى بحيث لم يمر على إسرائيل وقت عاشت فيه بهذه العزلة ومعها أمريكا".

وتابع قائلا: "نسأل هل المجتمع الدولي موجود ليردع إسرائيل ويحمي الشعب الفلسطيني؟".

وأردف بالقول: "نعتقد أن هذا الكيان ليس له أي مستقبل في منطقتنا وعلينا أن نبذل كل جهد بمعزل عن أي توقعات حول المستقبل في الليل والنهار لاستئصال هذه الغدة السرطانية من منطقتنا".

وصرح السيد نصر الله: "لأول مرة نشعر أن جبهة المقاومة تتسع إلى هذا الحد عبر تحرك الطلاب في الجامعات الأمريكية والغربية كجزء من الموقف الشريف الإنساني والأخلاقي ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة".

وذكر أمين عام حزب الله اللبناني في كلمته أن نتنياهو في إصراره من الواضح أنه يأخذ الأمور إلى الأسوأ على إسرائيل.

وأشار نصر الله إلى أن ما قاله أيزنكوت عضو "كابينت" الحرب ورئيس الأركان السابق وصاحب "عقيدة الضاحية" يبين حال "الجيش" الإسرائيلي المنهك.

كما تطرق إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الإسرائيلي الذي تحدث عن كارثة، بالإضافة إلى ما جاء على لسان قادة الجيش ومسؤولين كبار في الشأن العسكري في إسرائيل بخصوص الأزمات والكوارث.

وشدد نصرالله على أن معركة غزة هي معركة وجود وبالتالي فإن هزيمة إسرائيل في هذه المعركة سيكون لها الكثير من الآثار العظيمة في مختلف المجالات على كل المنطقة وأهمها في لبنان.

وأكد نصر الله أن هذه معركة مصير لهم جميعا ونحن موجودون فيها في جنوب لبنان، موضحا أن الجبهة الجنوبية هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مستقبل لبنان والمنطقة.

وأفاد أمين عام الحزب بأن جبهة المقاومة ستواصل عملها.

وبين في تصريحاته أنهم مصرون وصامدون و سيواصلون العمل مع بيئة وفية تحملت الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام الثمانية والأربعين.

وجدد نصر الله التأكيد على أن جبهة لبنان هي جبهة قوية وضاغطة على إسرائيل المأزومة والمعزولة عالميا.

وأوضح أنه لو أراد عناصر حزب الله أن يذهبوا إلى موقع راميا الإسرائيلي لذهبوا ولو أرادوا أن يدخلوا إلى الموقع لدخلوا.

لبنان

وعرج السيد نصرالله على المواجهات في الجنوب مع إسرائيل وتأثيرها في الشارع اللبناني، حيث أشار إلى وجود مغالطة في لبنان من قبل البعض الذي يقول إن الشعب اللبناني لا يوافق على هذه المعركة، ولكن هذا غير صحيح.

واستطرد قائلا: "نحن نعتبر أنفسنا أكبر حزب في لبنان وأكبر قاعدة شعبية في لبنان، ولكن لا نفرض رأينا على أحد"، مبينا في السياق أن من يؤيد الجبهة الجنوبية المساندة لغزة هم من كل الطوائف في لبنان.

- الجبهة الجنوبية الداعمة لغزة لا تمنع انتخاب رئيس للجمهورية، إنما الصحيح أنه هناك فيتو خارجي وخلاف داخلي على المرشحين.

- ندين كل الفيتوات الخارجية والتدخلات بالملف الرئاسي اللبناني.

- بالنسبة للطروحات الفرنسية والأمريكية، لا زالت إسرائيل تضع شروطا وتتحدث عن تراجعنا 10 كلم عن الحدود، أود أن أقول إن الترسيم البري موجود أصلا وإسرائيل هي من تحتل بعض النقاط اللبنانية في الجنوب.

- يجب على كل طرف أن يعرف حجمه وما يمثل قبل الحديث باسم كل الشعب اللبناني ومواقفه.

- لا علاقة للمعركة بالجنوب وغزة بملف الرئاسة اللبنانية.

- نتائج معركة الجنوب أكبر وأعلى من أي مكاسب داخلية ونحن لا نعقد الأمور على الإطلاق.

- نحن حريصون في لبنان على أن تصل الملفات الداخلية إلى نهايتها الجيدة والمطلوبة وندعو للحوار ونحن في جبهتنا المساندة لغزة نتحمل المسؤولية.

- نحن على يقين أن المقاومة ستنتصر وأن فلسطين ستتحرر وأننا سنصل إلى وقت لا وجود لإسرائيل النازية.

- جبهة المقاومة أفقها مشرق ومنتصر وواضح وهي أقوى من أي وقت مضى بينما جبهة إسرائيل ومعها واشنطن في أسوأ حال منذ 75 عاما والمسألة مسألة وقت وثبات.

- التاريخ يصنع الآن بقبضات المجاهدين من لبنان الى فلسطين والعراق وسوريا واليمن.

اليمن

- الموقف اليمني واضح.. العدوان الأمريكي والبريطاني لن يثني اليمنيين عن دعم و مساندة غزة.

- الحوثي أعلن أنه أيا كان العدوان فهذا لن يؤثر على الدعم اليمني لفلسطين وغزة.

- نعلن تضامننا مع اليمن شعبا وجيشا أمام العدوان الأمريكي البريطاني الذي تعرض له.

وفيما يلي التسجيل الكامل لخطاب سماحته :