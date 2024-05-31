مكتب المجرم نتنياهو ردا على خطاب الخرف بايدن: الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي إن تل أبيب عرضت مقترحا جديدا لوقف الحرب.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد "أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد القضاء على قدرة حماس على الحكم وشن الحرب".

ويضيف البيان: "إن الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ".

ولم يوضح مكتب نتنياهو ما إذا كان اقتراحه هو نفس الاقتراح الذي وصفه بايدن خلال خطابه ولا يشير مباشرة إلى خطاب بايدن على الإطلاق.

من جهتها نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف ويمثل انتصارا لحركة حماس".

إعلان بايدن

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وصرح بأنه "لا يمكن أن تفويت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وأردف الرئيس الأمريكي بالقول موجها رسالة لحركة حماس: "يجب أن تقبل الصفقة".

- في ما يلي أهم ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي:

- إسرائيل عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

- المقترح الإسرائيلي جديد تماما من 3 مراحل ويتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

- المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس.

- المقترح الإسرائيلي يشمل إطلاق سراح مئات المساجين الفلسطينيين.

- المرحلة الأولى تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار لـ6 أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية.

- خلال المرحلة الأولى تتفاوض إسرائيل مع حماس للوصول لمرحلة ثانية تضع نهاية مستدامة للقتال.

- وفي المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون.

- أما خلال المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة.

- إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر.

- لإسرائيل دائما الحق في الدفاع عن نفسها وسنضمن حصولها على ما تحتاجه لذلك.

- أحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد.

- حماس تقول إنها تريد وقفا لإطلاق النار وهذه فرصتها لتثبت ذلك.

- إذا رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد فإن إسرائيل ستواصل حربها في غزة.

- الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

- هناك مخاطر أن تزيد عزلة إسرائيل على مستوى العالم وهذه الصفقة ستعيد الرهائن والسلام للإسرائيليين.

- الولايات المتحدة ستساعد في صياغة حل للوضع على الحدود اللبنانية.