سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يستهدف مقر الفرقة 91 في ثكنة "بيرانيت" بالصواريخ الثقيلة


عرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة، مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة "الفرقة 91" في "ثكنة بيرانيت" التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لمقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأظهر الفيديو عناصر "حزب الله" وهي "تطلق رشقة صواريخ مكثفة على ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي مخلفة دمارا هائلا، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها".

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة بيرانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها".‏

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة في بيان أنه "قصف أربعة مبان في قريتي عيترون ومركبا"، كما أضاف أنه "قصف منطقتي حولا ومارون الراس في جنوب لبنان".

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، فيما حث القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان أرولدو لاثارو جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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