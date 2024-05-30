سوريا - لبنان - فلسطين

البرلمان السلوفيني: سنعترف بالدولة الفلسطينية الثلاثاء


أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، اليوم الخميس، ان البرلمان السلوفيني، سيصوت الثلاثاء المقبل، على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بعدما أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا، الخميس، أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش)".

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف حزيران.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الليبرالي، روبرت غولوب، "إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل (وفق مبدأ) الدولتين يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة.

وأملت إسرائيل، الخميس، أن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.

ويؤيد نحو 60% من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة 20%، بحسب استطلاع أجري في نيسان، وشمل عينة من 600 مواطن ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".

واعترفت إسبانيا وأيرلندا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج، الثلاثاء، رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، بحسب الدول الثلاث.

وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات الإسرائيلية.

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