القوات الإسرائيلية تنسف مبان سكنية شرق رفح واستشهاد 4 فلسطينيين بقصف استهدف منزلا وسط غزة

أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المباني السكنية شرق رفح، فيما استشهاد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف استهدف منزلا لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت الصور، الدمار الذي لحق بالمنزل، إثر القصف الإسرائيلي الذي خلف أيضا عددا غير محدد من المفقودين.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية أفرجت عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في دير البلح وسط القطاع وهم: أحمد محمد سالم نصير، محمود البسيوني، جمال فياض، بيان أحمد محمد نصير، قصي أنوار الكفارنة.

وفي شمال القطاع، قالت وسائل الإعلام إن طائرات "كواد كابتر" وقناصة الجيش الإسرائيلي يحاصرون عددا من الأهالي في منطقة "الهوجا" بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط مخيم جباليا، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف مجموعة من المواطنين في المخيم.

بالإضافة إلى ذلك، استشهد فلسطيني وجرح 6 آخرون، إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم.

وفي جنوب القطاع، قالت إن القوات الإسرائيلية نسفت مبان سكنية شرق مدينة رفح، كما قصفت مناطق مأهولة في مختلف مناطق رفح وسط صعوبة في وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق القصف.

بدورها، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" أنها قصفت برشقة صاروخية تموضعا لجنود القوات الإسرائيلية وآلياتهم العسكرية على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.