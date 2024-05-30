سوريا - لبنان - فلسطين

أردوغان يؤكد ان إسقاط القنابل على المدنيين في غزة إبادة جماعية وليست حربا


 أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إلقاء إسرائيل القنابل على سكان قطاع غزة الفلسطيني، "ليس حرباً وإنما إبادة جماعية".

وقال أردوغان في كلمة له اليوم الخميس، خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا : "ان قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء وإلقاء القنابل على المدنيين المنتظرين في طوابير للحصول على الغذاء في غزة كل ذلك ليس حربا وإنما إبادة جماعية".

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم النازحين في مدينة رفح، تمثل "نقطة انعدام الإنسانية"، وأنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الوحشية.

وتابع اردوغان : "لا نكن العداء وليس لدينا أحكام مسبقة ضد أي بلد ولا نطمع في أرض أحد أو في حقوقه السيادية، واتخذنا مؤخرا العديد من الخطوات المهمة لزيادة عدد أصدقائنا وسنواصل بمشيئة الله طريقنا عبر انفتاحات جديدة".

وتطرق أيضا إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية قائلاً: تركيا لن تسمح أبدا للتنظيم الانفصالي / حزب العمال الكردستاني / باقامة دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية سواء في شمالي سوريا او العراق".

واكد اردوغان انه عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد ولا نخضع لأية تهديدات".

وفيما يتعلق بمناورات أفس 2024، قال أردوغان إنها "لا تستهدف أية دولة، وإنها تُنفّذ وفقاً لسيناريو عام يعتمد على عملية دعم السلام".

وأكد أردوغان استعداد بلاده للحوار والتواصل وتعزيز العلاقات "مع كل من يحترم مصالح تركيا ويريد تطوير التعاون معها".

واعلن الرئيس التركي ان تلك المناورات فرصة لاستخدام المنظومات المحلية والوطنية وسنقوم بتجربة 33 سلاحا ومركبة ومنظومة لأول مرة".

هذا ودخلت المناورات العسكرية /EFES-2024 /التي تجري في غرب تركيا مرحلتها الاخيرة بمشاركة وحدات قتالية من 49 دولة وتشارك بها الطائرات المقاتلة والسفن البحرية والدبابات والقوات الخاصة وتعد إحدى أكبر المناورات العسكرية في العالم من حيث عدد القوات المشاركة وإتساع مسرح العمليات الحربية .

وتشارك في المناورات قوات من جيوش كل من ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألبانيا، وأستراليا، وأذربيجان، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل.

كما تشارك بوركينا فاسو، والمغرب، والفلبين، وفرنسا، وغامبيا، وغينيا، وجورجيا، وإيطاليا، والكاميرون، وقطر، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية، والكونغو، وكوسوفو، والكويت، و جمهورية شمال مقدونيا.

وتشارك أيضا كلا من مصر، ولاتفيا، وليبيا، والمجر، ومالي، والمكسيك، ومنغوليا، ومولدوفا، والنيجر، ونيجيريا، وأوزبكستان، وباكستان، وبولندا، ورواندا، والصومال، والسعودية، وطاجيكستان وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا وزيمبابوي

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