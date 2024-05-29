الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد ضحايا منتسبيه إلى 30 شهيدًا

صرّحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جيش الإحتلال قصف منزل أحد مسعفي الهلال الأحمر في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى إستشهاه.

وذكرت الجمعية في تغريدة على منصة إكس، استشهد عضو طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى القدس عصام روحي محمد عقل، وجاء ذلك بعد استهداف منزله الليلة الماضية في مخيم البريج للاجئين.

وتابعت، بذلك يصل مجموع الشهداء في صفوف كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني إلى 30 شهيدا، منهم 17 استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في فبراير الماضي، العثور على مركبة إسعاف تابعة لها، مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، مؤكدة استشهاد طاقمها بعد فقد آثاره خلال مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب (6 سنوات) والتي عثر على جثمانها أيضا مع خمسة من أفراد عائلتها في 10 فبراير، بعد محاصرة سيارتهم التي كانت تقلهم قبل 12 يوما من التاريخ السابق ذكره، في منطقة تل الهوا.

بالمقابل، يواصل الجيش الصهيونى حربه على غزة، لليوم 236 على التوالي، والتي تسببت بإستشهاد أكثر من 36 ألف شخصا أغلبهم من النساء والاطفال.