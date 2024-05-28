أسير إسرائيلي: الحكومة لا تريد أن تدفع الثمن

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة.

وفي فيديو حمل عنوان "الحكومة لا تريد أن تدفع الثمن" تحدث الأسير الإسرائيلي "ألكساندر توربانوف" قائلا: إلى مواطني "إسرائيل" والمتظاهرين، في الأيام القريبة القادمة ستسمعون مني الحقيقة بخصوص ما جرى لي ولعشرات الأسرى في غزة.

وخلص إلى القول: "أطلب منكم أن تنتظروا بمزيد من الصبر." من دون توضيح أكثر.